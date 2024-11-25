Москва, 25 ноября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Космический корабль «Прогресс МС-28» изменил орбиту Международной космической станции (МКС), чтобы увести её от столкновения с космическим мусором. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Тимошенко Иван/Роскосмос Медиа/ТАСС

«Орбиту МКС изменили из-за угрозы столкновения с космическим мусором», — говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Уточняется, что, по информации ЦНИИмаш, в 12:49 мск двигатели «Прогресса» включились на 211.96 сек., выдав импульс 0,3 м/с, в результате чего орбита космической станции была увеличена примерно на 500 м.

После проведения манёвра средняя высота орбиты составила 416.99 км, минимальная — 417.81 км, максимальная — 430.40 км.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября корабль «Прогресс МС-29» состыковался с МКС. На нём на станцию доставили 2,5 т грузов, включая оборудование и аппаратуру для экспериментов, 869 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг питьевой воды и 43 кг сжатого азота. Кроме того, космонавтам были доставлены новогодние подарки.

«Прогресс МС-28» 20 ноября увёл МКС от возможного столкновения с космическим мусором. Для этого орбиту космической станции подняли почти на 800 метров.