Вашингтон, 28 декабря, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Скопление космического мусора на околоземной орбите может обернуться масштабной катастрофой. Такое мнение высказал профессор Аризонского университета Вишну Редди.

Rocket Lab/Global Look Press

«Число объектов, которые мы запустили в космос за последние четыре года, растёт в геометрической прогрессии. Мы движемся к ситуации, которая всегда приводила нас в ужас», — процитировал его заявление, сделанное 27 декабря, телеканал CNN.

Уточняется, что учёные обеспокоены так называемым синдромом Кесслера — гипотетическом процессом, способным привести к тому, что околоземное пространство окажется полностью непригодно для спутников. Эта гипотеза предполагает, что при столкновении двух космических объектов на орбите Земли образуется много осколков, которые также столкнутся с другими осколками, и это вызовет эффект домино. В итоге всё околоземное пространство заполнится осколками мусора, и это может поставить на паузу процессы исследования космоса.

Как отметил Редди, наиболее опасен космический мусор на геостационарной орбите на высоте порядка 35 тыс. км, где вращаются телекоммуникационные спутники. Учёный добавил, что у человечества нет способов, которые могли бы позволить быстро очистить геостационарную орбиту.

«Существует широкий консенсус (среди ученых. — Прим. ред.): космический мусор — это серьезная проблема, отчаянно требующая внимания. <…> Никто из них (ученых. — Прим. ред.) не смог с определённостью сказать, что этой катастрофы можно избежать», — заключается в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, космический корабль «Прогресс МС-28» 25 ноября изменил орбиту Международной космической станции во избежание столкновения с космическим мусором, подняв её орбиту на 500 м. До этого подобная операция была проведена 20 ноября. Тогда орбиту космической станции подняли почти на 800 м.