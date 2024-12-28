Курск, 28 декабря, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о двух дипфейках, созданных на основе старых видео с его участием.

Petrov Sergey/Global Look Press Александр Хинштейн

«Уже увидел два дипфейка со своим участием, где берут мои старые видео с каких-то выступлений, на них накладываются совершенно другие звуковые дорожки. Причем даже координации нет с моей артикуляцией, идут абсолютно запредельные тексты», — рассказал он 28 декабря на встрече с инициативными группами из приграничных районов региона.

Также врио главы региона предупредил о появлении Telegram-каналов якобы от его имени и указал, что целью врагов является распространение паники.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря президент России Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области. Экс-глава региона Алексей Смирнов ушёл в отставку по собственному желанию. Президент отметил, что в той ситуации, в которой сейчас находится Курская область, востребовано кризисное управление.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что задачей Хинштейна станет обеспечение всех потребностей жителей региона, а также восстановление жилищно-коммунального хозяйства и строительной сферы.

19 декабря глава государства отметил, что Хинштейн умеет работать с людьми. Путин подчеркнул, что регион нуждался в индивидуальной работе с населением.