Москва, 28 декабря, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Украинские формирования за сутки потеряли в приграничных районах Курской области более 250 боевиков. Об этом 28 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Ukraine Presidential Press Servi/Global Look Press

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что за время вторжения в приграничье Курской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли в общей сложности свыше 44 820 военных, 259 танков, 200 боевых машин пехоты, 141 бронетранспортёр, 1346 боевых бронированных машин, 1217 автомобилей, 332 артиллерийских орудия, а также множество другой боевой техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 декабря российские десантники гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка взяли штурмом расположенный в одном из заброшенных зданий опорный пункт украинской армии в курском приграничье. Перед этим бойцы ВДВ РФ деморализовали противника точными ударами артиллерии и подавили его огневые средства.

Агентство Bloomberg 27 декабря со ссылкой на американских чиновников написало, что Киев уже в ближайшие месяцы может утратить контроль над захваченными территориями в Курской области. Отмечалось, что наступление армии России может вынудить украинских боевиков либо покинуть позиции, либо столкнуться с угрозой окружения.