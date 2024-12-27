Нью-Йорк, США, 27 декабря, 2024, 23:11 — ИА Регнум. Киевский режим в ближайшие месяцы может утратить контроль над занятыми позициями в приграничных районах Курской области, что ослабит позиции Украины на возможных переговорах с Россией. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

MOD Russia/Global Look Press

В публикации говорится, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) после их попытки вторжения в Курскую область потеряли порядка половины занятых ранее территорий. Помимо этого, отмечает агентство, наступательные действия ВС России, вероятно, вынудят украинских военных либо покинуть позиции, либо столкнуться с риском окружения.

«Украинские войска, скорее всего, смогут удерживать захваченную территорию только до весны, если не начнут отступление», — заявил Bloomberg неназванный чиновник.

Несмотря на то, что киевский режим до этого указывал на намерение использовать захваченные части приграничных территорий Курской области в качестве рычага давления на переговорах с Москвой, ВСУ столкнулись с дефицитом живой силы. Помимо этого, ситуацию усугубляет неясность в отношении дальнейшей поддержки со стороны США после прихода в Белый дом избранного президента Дональда Трампа, отмечается в материале. В случае, если киевский режим будет выдавлен из приграничья Курской области, это может серьёзно осложнить позиции Украины на возможных мирных переговорах, подчёркивает агентство.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что вся территория Курской области будет освобождена и восстановлена. При этом он уточнил, что конкретную дату полного освобождения курского приграничья назвать нельзя, так как в регионе идут серьёзные бои и торопить российских бойцов не следует.

Российская армия остановила продвижение украинских формирований в Курской области, проинформировал 18 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он отметил, что российские военные продолжают уничтожать и выдавливать украинских боевиков из оккупированных теми некоторых населённых пунктов.

По данным Минобороны РФ от 27 декабря, всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 44 570 военнослужащих, 259 танков, 199 боевых машин пехоты, 141 бронетранспортёр и другую военную технику.