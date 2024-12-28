Берлин, 28 декабря, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала ввести новые санкции в отношении России после инцидента с повреждением кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, в котором Хельсинки бездоказательно обвинили Москву. Об этом она заявила 28 декабря в интервью медиагруппе Funke.

IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press Глава МИД Германии Анналена Бербок

«Это срочный звонок для всех нас. В цифровом мире подводные кабели являются коммуникационными артериями, которые удерживают наш мир вместе. Должны последовать новые санкции ЕС», — сказала она.

Она также призвала усилить защиту критически важной инфраструктуры и увеличить инвестиции в оборону.

«Мы совместно с нашими партнёрами по НАТО обсуждаем, как лучше обезопасить Балтийское море от гибридных угроз», — добавила Бербок.

Как передавало ранее ИА Регнум, 27 декабря погранслужба и полиция Финляндии задержали гружённый нефтью танкер Eagle S по подозрению в обрыве кабелей на дне Балтийского моря. Как пояснил глава полиции, у правоохранителей есть подозрения, что именно этот танкер причастен к повреждению кабеля EstLink 2 и ещё двух кабелей связи.

25 декабря между Эстонией и Финляндией зафиксировали аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. Отмечалось, что власти проведут расследование.

На следующий день эстонские СМИ сообщили, что ещё три подводных кабеля связи между двумя странами вышли из строя. Издание Postimees также отметило, что правительство страны созвало экстренное заседание на тему аварийного отключения подводного электрокабеля EstLink 2 и защиты подводной инфраструктуры.