Москва, 28 декабря, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Подозреваемый в попытке совершить теракт против российского военнослужащего по заданию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины рассказал, где хранил взрывное устройство. Видео с допросом задержанного опубликовали силовики 28 декабря.

Кадр из видео

Мужчина рассказал, что оставил бомбу, замаскированную под переносную музыкальную колонку, в кошачьем наполнителе.

«В этом доме в мастерской за гаражом находится взрывное устройство. Справа под верстаком стоит ведро, в ведре мешок, в мешке — пакет кошачьего наполнителя. В наполнителе закопано устройство», — сообщил подозреваемый.

Отмечается, что украинский агент прятал бомбу до дальнейших распоряжений от кураторов из ГУР, которые держали с ним связь через Telegram-канал.

Как сообщало ИА Регнум, утром в субботу правоохранительные органы пресекли попытку теракта в отношении высокопоставленного военного и военблогера, освещающего ход спецоперации.

Отмечается, что ФСБ задержала россиянина по имени Андрей, который взял из тайника в Подмосковье взрывное устройство мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. По словам силовиков, оно было заключено в полимерном корпусе с магнитным креплением с поражающими элементами в виде шариков и закамуфлировано под переносную музыкальную колонку. После этого задержанный стал наблюдать за местами проживания своих потенциальных жертв для совершения теракта.

6 декабря сотрудники ФСБ предотвратили серию покушений на высокопоставленных военных МО РФ, готовившихся украинскими спецслужбами. В ходе оперативно-розыскных мероприятий спецслужба задержала четверых россиян, причастных к подготовке этих покушений.