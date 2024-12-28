Москва, 28 декабря, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракты, которые готовили спецслужбы Украины против высокопоставленного российского военного и блогера, освещающего ход спецоперации.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

«Федеральной службой безопасности предотвращены террористические акты, планировавшиеся украинскими спецслужбами в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны и военного блогера, освещающего события специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ФСБ задержала россиянина, установившего через мессенджер Telegram контакт с сотрудником украинского Главного управления разведки по имени Андрей.

По его команде мужчина взял из тайника в Подмосковье взрывное устройство мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте, которое было заключено в полимерном корпусе с магнитным креплением с поражающими элементами в виде шариков и закамуфлировано под переносную музыкальную колонку. После этого задержанный осуществил наблюдение по местам проживания своих потенциальных жертв, чтобы затем совершить теракт.

«Задержанный сотрудничает со следствием. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по документированию его противоправной деятельности», — добавили в ЦОС.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря сотрудники ФСБ предотвратили серию покушений на высокопоставленных военных Миноброны, готовившихся украинскими спецслужбами. В ходе оперативно-разыскных мероприятий спецслужба задержала четверых россиян, причастных к подготовке этих покушений.

Днём ранее ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей завода оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Сотрудниками спецслужбы было задержано семь подозреваемых, включая троих несовершеннолетних.