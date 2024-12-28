Оттава, 28 декабря, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Молодёжная сборная Канады проиграла команде Латвии со счётом 2:3 в матче чемпионата мира среди юниоров. Об этом 28 декабря заявили на сайте Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Sean Kilpatrick/Global Look Press

В ночь на субботу в Оттаве состоялась игра второго тура группового этапа молодёжного чемпионата мира (МЧМ) 2025 года по хоккею между Канадой и Латвией. Матч, прошедший на арене «Канадиен Тайр-центр», завершился в серии буллитов.

Отмечается, что хоккеист Эрик Матейко, забив победный гол в восьмом раунде серии буллитов, обеспечил Латвии дебютную победу в МЧМ. Их следующая игра состоится уже с США.

Как сообщало ИА Регнум, IIHF отстранила сборные РФ и Белоруссии от международных соревнования из-за начала Россией спецоперации на Украине. Запрет также был продлён на сезон 2024/2025. В июле 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий профессиональных спортивных лиг. Они могут независимо от международных и общероссийских спортивных федераций утверждать положения своих соревнований, условий перехода спортсменов и тренеров, денежные вознаграждения и аккредитации агентов.

22 декабря президент компании «Норникель» и глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин отметил, что Россия является одной из ведущих спортивных школ в мире и IIHF должна извиниться за неуважение.