Москва, 22 декабря, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Президент компании «Норникель» и глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин, подводя итоги спортивного 2024 года, высказал «Матч ТВ» своё мнение о ситуации с ожиданием допуска российской сборной от Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Он считает, что Россия как одна из ведущих хоккейных стран заслуживает более уважительного отношения.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС Владимир Потанин

Потанин подчеркнул, что сборная России по хоккею должна вернуться на международную арену с высоко поднятой головой, и выразил надежду на то, что IIHF принесёт извинения за недопуск российских спортсменов на международные соревнования.

Однако, по словам Потанина, пока трудно рассчитывать на потепление отношений со стороны IIHF. Он также отметил, что ситуация с ожиданием допуска выглядит унизительно, как будто Россия ждёт «манны небесной».

«Мы ждём приглашения за стол с какими-то взрослыми дядями, которые думают, можно нас допустить или нет», — сказал Потанин.

Потанин подчеркнул, что Россия является одной из ведущих хоккейных школ в мире, и сначала перед ней нужно извиниться за то, что «мучили нас без флага и гимна», а потом пусть приглашают.

Как сообщало ИА Регнум, не исключено, что Международная федерация хоккея допустит сборную России к международным соревнованиями после того, как действующий президент США Джо Байден уйдёт со своего поста, заявил главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.

IIHF отстранила сборные РФ и Белоруссии от международных соревнования из-за начала Россией спецоперации на Украине. Запрет также был продлён на сезон 2024/2025. В июле 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий профессиональных спортивных лиг. Они могут независимо от международных и общероссийских спортивных федераций утверждать положения своих соревнований, условий перехода спортсменов и тренеров, денежные вознаграждения и аккредитации агентов.