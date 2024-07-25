Путин подписал закон, позволяющий КХЛ стать независимой от IIHF
Москва, 25 июля, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия профессиональных спортивных лиг. Документ 25 июля размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, профессиональные спортивные лиги получат право независимо от международных и общероссийских спортивных федераций разрабатывать и утверждать положения своих соревнований. Также это касается утверждения условий и порядка перехода спортсменов и тренеров, определения денежных вознаграждений, связанных с переходами, и осуществления аккредитации агентов.
Также лигам предоставляется возможность подготавливать контролеров-распорядителей, аккредитацию спортивных агентов, участвовать в формировании единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий.
Поправки позволят Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стать независимой от Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Закон предусматривает изменения в федеральные законы «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», «О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», направленные на совершенствование правового статуса профессиональных спортивных лиг.
9 июля состоялось совещание руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги с руководством КХЛ по вопросам изменений в федеральном законе. По его итогам было принято решение о выходе КХЛ из-под юрисдикции Международной федерации хоккея с шайбой и Федерации хоккея России.