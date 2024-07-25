Москва, 25 июля, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия профессиональных спортивных лиг. Документ 25 июля размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Согласно документу, профессиональные спортивные лиги получат право независимо от международных и общероссийских спортивных федераций разрабатывать и утверждать положения своих соревнований. Также это касается утверждения условий и порядка перехода спортсменов и тренеров, определения денежных вознаграждений, связанных с переходами, и осуществления аккредитации агентов.

Также лигам предоставляется возможность подготавливать контролеров-распорядителей, аккредитацию спортивных агентов, участвовать в формировании единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий.

Поправки позволят Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стать независимой от Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Закон предусматривает изменения в федеральные законы «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», «О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», направленные на совершенствование правового статуса профессиональных спортивных лиг.

9 июля состоялось совещание руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги с руководством КХЛ по вопросам изменений в федеральном законе. По его итогам было принято решение о выходе КХЛ из-под юрисдикции Международной федерации хоккея с шайбой и Федерации хоккея России.