Братислава, 27 декабря, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил главе киевского режима Владимиру Зеленскому на его хамство и заявил, что не является его слугой, который обязан только помогать Украине. Видеообращение Фицо опубликовано в его соцсетях.

IMAGO/Christian/Global Look Press Роберт Фицо

«Господин Зеленский, я понимаю давление, которому вы подвергнуты. Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать», — отметил словацкий премьер.

Фицо добавил, что глава киевского режима раскритиковал его во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе 19 декабря. После этого, по словам премьера Словакии, в своих заявлениях в соцсетях Зеленский был «ещё более надменным и дерзким».

23 декабря Зеленский выразил возмущение по поводу Фицо в Москву и призвал расследовать его якобы связи с Кремлём. Глава киевского режима обвинил словацкого премьера в заинтересованности только в российских энергоресурсах и якобы стремлении способствовать отказу Европы от поставок газа из США. Он призвал службы безопасности страны обратить внимание на «сомнительные схемы» Словакии при оплате российского газа.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин и Фицо провели переговоры в Кремле 22 декабря. Путин 26 декабря сообщил, что Фицо в беседе с ним в ходе встречи в Москве предложил провести переговоры по Украине в Словакии, если до них дойдёт дело. Российский лидер отметил, что не против этого. Он также отметил нейтральную позицию республики в конфликте.

Кроме того, по окончании встречи Фицо отметил, что его визит в Москву стал ответом на слова Зеленского, который выступил против любого транзита газа через Украину. Словацкий премьер подчеркнул, что ведёт независимую политику.