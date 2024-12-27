Москва, 27 декабря, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Украинские формирования за время своего вторжения в приграничные районы Курской области потеряли в общей сложности свыше 44,5 тыс. боевиков. Об этом 27 декабря рассказали в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 44 570 военнослужащих, 259 танков, 199 боевых машин пехоты», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что также противник за это время лишился 141 бронетранспортёра, 1345 боевых бронированных машин, 1211 автомобилей, 332 артиллерийских орудий, 42 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 82 станций радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, а также 28 единиц инженерной и другой техники.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря расчёт российского зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» уничтожил украинский дрон в курском приграничье. После выполнения задачи зенитчики немедленно покинули позиции, чтобы противник не смог накрыть их огнём.

Расчёты РСЗО «Град» армии России 25 декабря уничтожили опорные пункты и пехоту украинских формирований в Курской области. Отмечалось, что российские военные при этом показали высокий профессионализм и оперативность.