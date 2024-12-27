Москва, 27 декабря, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Отказ норвежского судна спасать тонущий российский сухогруз в Средиземном море является подлостью. Об этом 27 декабря заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Pavel Kashaev/Global Look Press Владимир Джабаров

Джабаров выразил мнение, что если бы на месте российского судна, терпящего крушение, оказались норвежские рыбаки, то Россия бы пришла на помощь.

«Это благодарность норвежцев за то, что мы освободили их от нацизма в годы Второй мировой войны — мы освобождали Северную Норвегию от фашизма, а они нас «отблагодарили»… это останется на их совести до конца их дней, кто принимал решение отказать в помощи русским морякам, терпящим бедствие», — сообщил он в беседе с «Лентой. ру».

Как передавало ИА Регнум, российское судно Ursa Major 24 декабря затонуло в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром. Крушение произошло после взрыва в машинном отделении судна. На спасение экипажа судна отправился военный российский корабль. Моряки сообщили, что судно везло пустые контейнеры в трюме и два крана на палубе.

27 декабря группа компаний «Оборонлогистика» сообщила, что судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 отказалось спасать российских моряков, сославшись на некий запрет. В результате 14 человек из шлюпки забрали испанцы с судна Salvamar Drago. Двое пропали без вести.

В пятницу зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также заявил, что нельзя прощать отказ Норвегии спасти российских моряков. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что отказ норвежских моряков принять на борт российский экипаж может быть рассмотрен в международном суде.