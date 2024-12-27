Москва, 27 декабря, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Нельзя прощать Европе случай с тонущими российскими моряками с судна Ursa Major, которых отказались принять на борт норвежские моряки Oslo Carrier 3. Об этом заявил 27 декабря в своём Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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«Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major. Нужны ещё какие-то пояснения? Этого прощать нельзя!» — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, российское судно Ursa Major 24 декабря затонуло в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром. Крушение произошло после взрыва в машинном отделении судна.

27 декабря стало известно, что норвежское судно Oslo Carrier 3 отказалось спасать тонущих в Средиземном море членов экипажа сухогруза, ссылаясь на некий запрет. Позднее выяснилось, что после отказа норвежцев испанские моряки с судна Salvamar Drago спасли экипаж судна.

26 декабря на борту затонувшего Ursa Major была обнаружена пробоина 50 на 50 см после трёх раздавшихся взрывов. Пресс-служба транспортной компании «Оборонлогистика» за день до этого заявила, что причиной крушения сухогруза стал теракт.