Москва, 27 декабря, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении актёра театра и кино, народного артиста РСФСР Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ 27 декабря опубликовали на портале правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Михаил Боярский

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» І степени Боярского Михаила Сергеевича», — говорится в указе.

75-летний артист продолжает служить искусству. Он работает в Санкт-Петербургском академическом Театре имени Ленсовета.

Как передавало ИА Регнум, накануне Путин направил телеграмму Боярскому, поздравив с юбилеем. Президент отметил многогранный талант, яркий темперамент и неиссякаемую энергию артиста, которые помогли ему стать подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа.

Также с днём рождения артиста поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Политик указал на то, что Боярский сохранил верность актёрским традициям и воплотил в своих работах высокие идеалы чести, добра и справедливости.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. Он известен ролями в художественных фильмах «Соломенная шляпка» (1974), «Собака на сене» (1977), «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978), «Чокнутые» (1991), «Тарас Бульба» (2009) и многих других. Актёр выступал актёром дубляжа, был ведущим на телевидении.

Звание народного артиста РСФСР он был удостоен в 1990 году. В 2001 году артиста наградили орденом Дружбы.

В этом театральном сезоне Боярский участвует в спектаклях «Ромео и Джульетта» (герцог веронский), «В этом милом старом доме» (Эраст Петрович) и «Театральный роман» (Иосиф Сталин).