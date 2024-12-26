Москва, 26 декабря, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил советского и российского актёра, народного артиста РСФСР Михаила Боярского с 75-летием. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Михаил Боярский

«Большой, многогранный талант, яркий артистический темперамент и поистине неиссякаемая созидательная энергия помогли Вам добиться впечатляющих успехов в избранном деле, стать подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа, заслужить искреннюю любовь публики», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Путин также пожелал здоровья и вдохновения актёру и его семье, а также всего наилучшего в Новом году.

Как передавало ИА Регнум, Боярского также поздравил с юбилеем президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил талант удивительную и творческую судьбу артиста, а также верность лучшим актёрским традициям.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. Он участвовал в различных театральных постановках, снялся во множестве художественных фильмов, а также выступал актёром дубляжа. Артист известен ролями в кинокартинах «Соломенная шляпка» (1974), «Собака на сене» (1977), «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978), «Чокнутые» (1991), «Тарас Бульба» (2009) и многих других.