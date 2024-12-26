Минск, 26 декабря, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил советского и российского актёра, народного артиста РСФСР Михаила Боярского с 75-летием, заявив, что актёр сохранил верность лучшим традициям исполнительского мастерства.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Михаил Боярский

«Вы обладатель удивительно яркой творческой судьбы, блестяще реализовали своё дарование в кино, театре и на эстраде. Сохраняя верность лучшим традициям исполнительского мастерства, в актёрских работах вы воплотили высокие идеалы чести, добра и справедливости», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте белорусского лидера.

Лукашенко также назвал героев, которых сыграл Боярский, людьми с несгибаемой силой воли и твёрдостью духа, которых любят зрители разных поколений.

Белорусский лидер выразил уверенность в том, что талант актёра будет и далее способствовать развитию и укреплению связей между братскими народами России и Белоруссии, а также пожелал Боярскому здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. Он известен по исполнению ролей в таких фильмах, как «Соломенная шляпка» (1974), «Собака на сене» (1977), «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978), «Выше Радуги» (1986), «Дон Сезар де Базан» (1988) и многих других.