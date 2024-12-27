Курск, 27 декабря, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за последние сутки на курском направлении потеряли более 600 человек и четыре танка. Об этом 27 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«За сутки потери ВСУ составили более 600 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, из них одна американская БМП Bradley, четыре бронетранспортёра, 24 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, семь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм САУ «Богдана» и шесть минометов», — заявили в ведомстве.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления поразили формирования тяжёлой механизированной, пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырёх бригад теробороны ВСУ в районах поселений Александрия, Викторовка, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное.

Всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 44 570 военнослужащих, 259 танков, 199 боевых машин пехоты, 141 бронетранспортёр и другую военную технику.

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