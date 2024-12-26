Над Курской областью сбили две ракеты ВСУ, есть повреждения на земле
Курская область, 26 декабря, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны 26 декабря уничтожили две ракеты украинской армии над Курской областью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Обломки сбитых ракет повредили постройки в селе Разветье Железногорского района», — сообщили в правительстве региона.
Местные власти также сообщили, что люди не пострадали. Жителям Курской области напомнили об опасности, которую представляют обломки ракет.
Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря пиротехники МЧС РФ обнаружили в городе Рыльске в Курской области боевую часть ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Её осколочно-фугасную боевую часть вывезли на полигон.
Утром 25 декабря ВСУ нанесли удар по городу Льгову в Курской области, в результате которого погибли четыре человека и ещё пять получили ранения. Как сообщили в Следственном комитете, украинская армия нанесла удар с помощью HIMARS.
Силы ПВО России в ночь на 26 декабря уничтожили над территорией России пять украинских БПЛА. Три сбили над Волгоградской областью, один над Белгородской и ещё один над Воронежской областью.