Курская область, 26 декабря, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны 26 декабря уничтожили две ракеты украинской армии над Курской областью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

MOD Russia/Global Look Press

«Обломки сбитых ракет повредили постройки в селе Разветье Железногорского района», — сообщили в правительстве региона.

Местные власти также сообщили, что люди не пострадали. Жителям Курской области напомнили об опасности, которую представляют обломки ракет.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря пиротехники МЧС РФ обнаружили в городе Рыльске в Курской области боевую часть ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Её осколочно-фугасную боевую часть вывезли на полигон.

Утром 25 декабря ВСУ нанесли удар по городу Льгову в Курской области, в результате которого погибли четыре человека и ещё пять получили ранения. Как сообщили в Следственном комитете, украинская армия нанесла удар с помощью HIMARS.

Силы ПВО России в ночь на 26 декабря уничтожили над территорией России пять украинских БПЛА. Три сбили над Волгоградской областью, один над Белгородской и ещё один над Воронежской областью.