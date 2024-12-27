Москва, 27 декабря, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил правительству Южной Кореи начать «Игру в кальмара» после импичмента исполняющему обязанности президента Хан Док Су.

Alessandro Bremec/Global Look Press

«Южная Корея снова в деле: один импичмент следует за другим! С таким же успехом можно начать «Игру в Кальмара» (популярный южнокорейский веб-сериал, герои которого ведут игру на выживание. — Прим. ред.) для правительства. Наш попкорн готов!» — написал Медведев на своей странице в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря действующий на тот момент президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение, заявив, что это нужно якобы для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. По его утверждению, оппозиция Южной Кореи вела антигосударственную деятельность и готовилась к мятежу.

Парламент республики 14 декабря проголосовал за импичмент Юн Сок Ёлю. За это решение высказались 204 депутата, против — 85. Ещё три парламентария воздержались и восемь бюллетеней признали недействительными.

Агентство Yonhap 27 декабря сообщило, что оппозиционная демократическая партия «Тобуро» инициировала процедуру импичмента Хан Док Су. Оппозиция внесли в аппарат парламента соответствующий проект после того, как и. о. президента заявил, что не будет назначать судей в Конституционный суд до достижения компромисса между противостоящими партиями. Парламент поддержал импичмент Хан Док Су 27 декабря.