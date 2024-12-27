Москва, 27 декабря, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил актёра, народного артиста РСФСР Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ 27 декабря опубликован на портале правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» І степени Боярского Михаила Сергеевича — артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета», — указано в тексте.

Артиста наградили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря российский лидер поздравил Боярского с 75-летием. По словам Путина, многогранный талант, яркий артистический темперамент и неиссякаемая созидательная энергия помогли актёру добиться впечатляющих успехов в своём деле. Глава государства пожелал здоровья и вдохновления артисту и его семье, а также всего наилучшего в Новом году.

Боярского также поздравил с юбилеем президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил талант удивительную и творческую судьбу артиста, а также верность лучшим актёрским традициям.