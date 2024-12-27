Тула, 27 декабря, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили несколько украинских беспилотников в Тульской области. Об этом ночью 27 декабря сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Сегодня ночью на территории Суворовского района подразделениями ПВО Министерства обороны РФ нейтрализованы БПЛА ВСУ», — написал Миляев в Telegram-канале.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, отметил глава области. Он добавил, что в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Ситуация находится под контролем, заверил Миляев. Точное количество сбитых БПЛА губернатор не привёл.

Как передавало ИА Регнум, утром 26 декабря Минобороны докладывало, что силы ПВО армии России за ночь сбили пять украинских беспилотников в небе над несколькими российскими регионами. Отмечалось, что три беспилотника из этого числа сбили над Волгоградской областью и ещё по одному — над территорией Воронежской и Белгородской областей.

В ночь на 25 декабря средства ПВО ВС России уничтожили 59 украинских беспилотников над российской территорией. Над Белгородской областью было сбито 26 БПЛА, над Воронежской областью — 23, над Курской, Брянской и Тамбовской областями — по три дрона, и ещё один беспилотник был перехвачен и обезврежен над акваторией Азовского моря.