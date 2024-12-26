Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Украина не может существовать без поддержки Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 декабря на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Christoph Reichwein/Global Look Press

«Они (киевские власти) клюют с руки Европы, потому что без европейской поддержки Украина не то что воевать — существовать не может», — заявил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре журнал Foreign Policy заявил, что западные страны устали от конфликта на Украине. У них уже нет политической воли на то, чтобы продолжать поддержку Киева. При этом Россия продолжает мобилизовать ресурсы и не испытывает дефицита в боеприпасах и добровольцах.

Президент России ранее отмечал, что никакая помощь Запада Украине не изменит ход спецоперации, а поставки оружия Киеву лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что страны, которые поддерживают киевский режим, только истощают свои ресурсы.