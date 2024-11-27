Вашингтон, 27 ноября, 2024, 12:29 — ИА Регнум. В западных странах наблюдается усталость от конфликта на Украине, в то время как Россия готова к его продолжению. Об этом говорится в опубликованной 26 ноября статье журнала Foreign Policy (FP).

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Спустя почти три года … [после начала спецоперации армии России на Украине] Запад устал. У него больше нет политической воли помочь Украине победить военным путём, и вместо этого он стремится к урегулированию [конфликта]», — отмечается в публикации.

По словам автора, на этом фоне Россия продолжает «мобилизовать ресурсы с пугающей силой», не испытывая дефицита в боеприпасах и добровольцах, идущих в ряды российской армии.

Уточняется, что в связи с этим любое мирное соглашение окажется равносильным «капитуляции Украины и Запада» перед Россией, которая переориентировалась на восточное направление и увеличивает объёмы торговли с Китаем, Индией и другими странами Азии и Ближнего Востока.

«На мировой арене России удалось повысить свой статус региональной державы до лидера антизападной коалиции», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер подтвердил, что США разрешили украинской армии наносить удары по России американскими баллистическими ракетами ATACMS. По его утверждению, речь идёт о Курской области.

Позднее в этот же день издание Politico написало, что действующий президент США Джо Байден негласно запросил у Конгресса дополнительное финансирование для восполнения запасов Пентагона и Украины. Отмечалось, что шансы на одобрение запроса главы Белого дома Конгрессом оцениваются как «небольшие».

Американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск 27 ноября обвинил Байдена в финансировании «вечной войны». Предприниматель заявил об этом на фоне новостей о запросе действующей администрацией США ещё несколько миллиардов долларов на поддержку Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 ноября заявил, что администрация уходящего со своего поста Байдена является партией войны, так как она всячески стремится продлить эскалацию конфликта на Украине.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев 21 ноября рассказал в беседе с ИА Регнум, что ракеты ATACMS и Storm Shadow являются очень сложными технологии, и чтобы их запускать, нужно учиться около пяти лет. Эксперт подчеркнул, что таких специалистов у Украины точно нет.