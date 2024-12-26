Вашингтон, 26 декабря, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден не включил финансовую помощь Украине в оборонный бюджет на 2025 год. Заявление главы государства о подписании документа опубликовал Белый дом.

«Закон об улучшении качества жизни военнослужащих и ассигнованиях на национальную оборону на 2025 финансовый год» был утверждён 23 декабря. Дискуссии вокруг него велись продолжительное время, так как президенту-демократу противостояли законодатели-республиканцы.

Сумма оборонного бюджета составила 895 млрд долларов. Однако основной акцент при финансировании сделали на внутренние проблемы государства такие как льготы для военных и социальные выплаты. Для союзников США, в числе которых и Украина, конкретное финансирование не указано.

Исключением по конкретным внешнеполитическим выплатам стал Китайский Тайбэй (Тайвань). На так называемую Тихоокеанскую инициативу сдерживания выделили 15,5 млрд долларов.

Как передавало ИА Регнум, в начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал, что Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи объёмом 725 млн долларов. ВСУ передают очередную партию противопехотных мин, ракеты Stinger, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибров 155-мм и 105-мм и другое вооружение.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 17 декабря заявил, что поставки оружия Украине продолжатся до последних дней нахождения у власти Байдена.

Телеканал CNN со ссылкой на источники 14 декабря сообщил, что администрация Байдена до прихода избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом собирается передать «огромное количество оружия» киевскому режиму. Отмечается, что помощь включает в себя «сотни тысяч» артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни бронемашин и другое.

Трамп в декабре заявил, что киевскому режиму не стоит ожидать сохранения объёмов американской военной помощи при новой администрации в Белом доме.