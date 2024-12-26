Газа, Палестина, 26 декабря, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Пятеро палестинских журналистов погибли в результате удара израильских военных по территории больницы Аль-Ауда в центре сектора Газа. Об этом 26 декабря сообщила газета Al-Wafd.

Rizek Abdeljawad/Global Look Press

Отмечается, что военные Израиля нанесли удар около ворот указанной больницы в лагере Нусейрат по автомобилю палестинского телеканала «Аль-Кудс».

«Палестинская гражданская оборона обнаружила сегодня, в четверг, пятерых убитых журналистов», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря оператор телеканала Al Jazeera Ахмад аль-Лух погиб в секторе Газа при обстреле со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Также при ударе погибли пятеро сотрудников службы гражданской обороны.

Ранее в этот же день ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что в секторе Газа за время военных действий погибли 194 журналиста. Палестинские власти осудили преступления против работников СМИ и возложили ответственность за их гибель на Израиль и США с союзниками.

Палестинский портал Quds 10 октября сообщил об израильском авиаударе по жилому дому в секторе Газа. В результате этого погибли несколько журналистов.