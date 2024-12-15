Газа, Палестина, 15 декабря, 2024, 07:45 — ИА Регнум. За время боевых действий в секторе Газа погибли 194 журналиста. Об этом 15 декабря сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

Ali Hamad / Keystone Press Agency / Global Look Press

Уточняется, что данные поступили от пресс-службы правительства Палестины. Согласно информации, поступившей с начала эскалации в секторе Газа и по сегодняшний день, в анклаве погибли 194 журналиста, включая работников иностранных СМИ.

Власти Палестины осудили преступления против работников СМИ и возложили полную ответственность за гибель журналистов на Израиль и Соединённые Штаты, а также их союзников.

«Мы считаем израильскую оккупацию, администрацию США и страны, причастные к этому геноциду, такие как Великобритания, Германия и Франция, полностью ответственными за совершение этих отвратительных и жестоких преступлений», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Палестины.

Власти Палестины призвали международное сообщество, международные организации и организации, связанные с журналистской и медиа-работой, во всех странах мира осудить совершённые преступления и привлечь виновников геноцида в секторе Газа к ответственности в международных судах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 21 ноября Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы минобороны Израиля Йоава Галанта за, предположительно, совершённые израильскими войсками военные преступления в секторе Газа.

Сенатор США Линдси Грэм (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) 24 ноября пригрозил санкциями американским союзникам, если те попытаются помочь МУС арестовать израильского премьера. Вместе с тем сенатор не уточнил, какие именно санкции он имеет в виду.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 ноября отметил, что для России решение МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху является ничтожным. Он добавил, что принятие такого решения «вряд ли чему-то помогает».