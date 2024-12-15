Газа, Палестина, 16 декабря, 2024, 02:24 — ИА Регнум. Оператор телеканала Al Jazeera Ахмад аль-Лух погиб в секторе Газа в результате израильского обстрела. Об этом 15 декабря сообщается на сайте медиагруппы.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Аль-Лух попал под израильский обстрелв центральной части Газы, в момент, когда освещал ситуацию в лагере для беженцев Нусейрат. Жертвами удара Израиля стали также пятеро сотрудников службы гражданской обороны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что за время боевых действий в секторе Газа погибли 194 журналиста. Власти Палестины осудили преступления против работников СМИ и возложили полную ответственность за гибель журналистов на Израиль и Соединённые Штаты, а также их союзников.

Власти Палестины призвали международное сообщество, международные организации и организации, связанные с журналистской и медиаработой, во всех странах мира осудить совершённые преступления и привлечь виновников геноцида в секторе Газа к ответственности в международных судах.

21 ноября Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы минобороны Израиля Йоава Галантаза, предположительно, совершённые израильскими войсками военные преступления в секторе Газа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 ноября отметил, что для России решение МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху является ничтожным. Он добавил, что принятие такого решения «вряд ли чему-то помогает».