Рамалла , 10 октября, 2023, 04:24 — ИА Регнум. Израиль нанёс авиаудар по жилому дому в секторе Газа, в результате погибли несколько журналистов, сообщил палестинский портал Quds.

(сс) Osps7 Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС

«Несколько журналистов были убиты, также есть раненые в результате израильского воздушного удара по жилой башне к западу от города Газа», — уточняется в материале.

По информации палестинского агентства WAFA, израильская армия обстреляла четыре машины скорой помощи, которые перевозили раненых на юге сектора Газа.

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Как сообщало ИА Регнум, не менее 20 палестинцев погибли в результате авиаударов военно-воздушных сил Израиля по объектам в городах Газа и Рафах в секторе Газа.

Только в городе Газа из-под обломков обрушившегося здания вытащили шесть тел погибших, ещё 55 человек получили ранения. В Рафахе жертвами израильского авианалёта стали 14 человек. Среди погибших оказался Раафат Абу Хиляль — полевой командир одного из отрядов палестинских радикалов.

Ранее «Бригады Аль-Кудс» заявили об успешной операции по проникновению в поселение Эйнав. В ходе атаки на израильскую военную вышку был убит израильтянин, ещё двое получили ранения.