СМИ: в результате израильского удара в секторе Газа погибли журналисты
Quds: в результате удара по дому в секторе Газа погибли несколько журналистов
Рамалла , 10 октября, 2023, 04:24 — ИА Регнум. Израиль нанёс авиаудар по жилому дому в секторе Газа, в результате погибли несколько журналистов, сообщил палестинский портал Quds.
«Несколько журналистов были убиты, также есть раненые в результате израильского воздушного удара по жилой башне к западу от города Газа», — уточняется в материале.
По информации палестинского агентства WAFA, израильская армия обстреляла четыре машины скорой помощи, которые перевозили раненых на юге сектора Газа.
Как сообщало ИА Регнум, не менее 20 палестинцев погибли в результате авиаударов военно-воздушных сил Израиля по объектам в городах Газа и Рафах в секторе Газа.
Только в городе Газа из-под обломков обрушившегося здания вытащили шесть тел погибших, ещё 55 человек получили ранения. В Рафахе жертвами израильского авианалёта стали 14 человек. Среди погибших оказался Раафат Абу Хиляль — полевой командир одного из отрядов палестинских радикалов.
Ранее «Бригады Аль-Кудс» заявили об успешной операции по проникновению в поселение Эйнав. В ходе атаки на израильскую военную вышку был убит израильтянин, ещё двое получили ранения.