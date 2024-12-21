Донецк, 21 декабря, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Иностранные наёмники ВСУ могут быть причастны к расстрелам мирных жителей в ДНР. Эту информацию проверяют силовые структуры, сообщил глава республики Денис Пушилин 21 декабря.

РИА Новости / Сергей Батурин

Мирные жители освобождённых городов, отметил он, рассказывают, что слышали иностранную речь.

«Опять же, причастность иностранных наёмников к расстрелам мирных жителей будет определяться компетентными органами», — сказал Пушилин в интервью «РИА Новости».

По словам главы республики, в каждом населённом пункте, который освободили российские войска, люди рассказывают «очень жуткие вещи о зверствах» ВСУ. Ни одно из таких свидетельств не остаётся без внимания, все сообщения передаются в следственные органы.

Сведения о преступлениях киевского режима тщательно собираются с 2014 года. После обобщения всей информации будут представлены официальные данные, добавил Пушилин.