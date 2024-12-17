Москва, 17 декабря, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Больше 100 мирных жителей были расстреляны военными ВСУ в городе Селидово Донецкой Народной Республики. Об этом заявил 17 декабря председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Станислав Красильников/РИА Новости Жилой квартал в освобожденном городе Селидово в ДНР

Он отметил, что местные жители говорят о нескольких сотнях убитых. Украинские войска, добавил Григорьев, убили всех, кого смогли, при отступлении из города.

«Мы даём очень консервативную оценку — порядка более 100. Местные жители открыто нам говорят, что несколько сотен», — сказал Григорьев на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», в рамках которой был представлен доклад о массовом расстреле ВСУ в Селидово.

Он добавил, что украинские военные чаще всего стреляли по людям в упор, большинство жертв — старики и женщины. Были случаи, когда частные дома сжигали, людей расстреливали целыми семьями.

Свидетели слышали грузинскую и французскую речь. В Селидово, как и в других населённых пунктах, работали снайперы. Преступления в Селидово поражают жестокостью. Город был заполнен телами расстрелянных, сказал спикер.

«Абсолютная резня, зверство», — подчеркнул он.

Григорьев пояснил, что материалы из доклада переданы российским правоохранительным органам.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября Минобороны России проинформировало об освобождении города Селидово, расположенного в 40 км к северо-западу от Донецка. Здесь находился один из крупнейших укрепрайонов ВСУ.

В ноябре в российских силовых структурах рассказали, что украинские формирования заминировали колодцы и подходы к скважинам при бегстве из Селидово. Также заминированы дома, участки и объекты социальной инфраструктуры. Работы по разминированию продлятся несколько месяцев.