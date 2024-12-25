Москва, 26 декабря, 2024, 02:16 — ИА Регнум. Видеоролик RT про Деда Мороза на Украине набрал более 1 млн просмотров в Telegram-канале.

Марина Каширская ИА REGNUM

«Украинские националисты считают Деда Мороза пережитком советского прошлого. По их мнению, пусть лучше к детям приходит «самостийный» Святий Миколай. Ну что ж, он и приходит», — сказано в описании ролика.

Длившийся менее минуты ролик показывает мини-сюжет о том, как к украинской семье вместо Деда Мороза приходит «Святий Миколай» и вместе с «ангелом» в военной форме насильно уводят главу семейства из квартиры, в то время как за этим наблюдает ребёнок. В конце ролика появляется надпись: «Когда в стране не осталось ничего святого».

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что жители Одессы заметили военных, переодевшихся в Санта-Клаусов. Пользователи Сети предположили, что в Сант переоделись именно сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине). При этом пользователи отметили, что достоверно неизвестно, раздавали ли они прохожим повестки или нет.

В рамках закона о декоммунизации на Украине, принятого после госпереворота в стране в 2014 году, ведётся борьба со всем, что связано с советской историей: уничтожаются памятники, переименовываются улицы. Отмене подвергается и Дед Мороз.