Киев, 16 декабря, 2024, 03:37 — ИА Регнум. Жители Одессы заметили военных, переодевшихся в Санта-Клаусов. Об этом сообщает агентство УНИАН.

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«В Одессе заметили военных, которые переодевались в Санта-Клаусов», — сказано в сообщении.

Пользователи Сети предположили, что в Сант переоделись именно сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине). При этом пользователи отметили, что достоверно неизвестно, раздавали ли они прохожим повестки или нет.

В свою очередь УНИАН утверждает, что переодетые в Сант военные якобы были волонтёрами, которые покупали подарки детям.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября сообщалось, что на улицах Одессы были замечены военные, патрулирующие улицы на самокатах.

28 ноября сотрудник ТЦК на востоке страны сравнил мужчин, насильно задерживаемых в рамках мобилизации, с «загнанными в угол крысами». По его словам, мужчины продолжают лезть в драку и сопротивляться, даже оказавшись внутри микроавтобуса военкомов.

12 ноября заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что на Украине планируют до конца года мобилизовать 1 млн граждан. По его данным, в ВСУ на сегодняшний день забирают людей, имеющих серьёзные заболевания, в том числе психические отклонения, инвалидов, а также тех, у кого была бронь.

В том же месяце стало известно, что население города Припять в Чернобыльской зоне отчуждения увеличилось с 10 до 125 тыс. человек с начала специальной военной операции в 2022 году. Telegram-канал Mash указал, что часть людей скрывается там от преследований сотрудников ТЦК.

Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который был в нацистской Германии.