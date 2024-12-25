Санкт-Петербург, 25 декабря, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Член тренерского штаба футбольного клуба «Зенит» украинец Анатолий Тимощук сообщил, что не собирается быть инструментом политических манипуляций. Его заявление опубликовано на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Максим Константинов/ТАСС

Экс-футболист завил, что Украинская ассоциации футбола (УАФ) предъявила ложные обвинения в отношении него, в том числе и в якобы нанесении ущерба репутации футбола.

«По мнению комитета, я нанёс ущерб тем, что не покинул свою работу в «Зените» и не сделал никаких публичных заявлений относительно ситуации на Украине после 24 февраля 2022 года… Если комитет считает, что моё отстранение, исключение и лишение лицензии каким-то образом поможет достижению мира, то я готов отказаться от всего этого сам. Но как профессиональный спортсмен и человек, для которого репутация футбола — не пустое слово, я никогда не позволю сделать себя инструментом политических манипуляций», — подчеркнул Тимощук.

Он также отметил, что комитет с ним ни разу не связался и не просил объяснений. Кроме того, Тимощук заявил в письме, что за всю карьеру он работал как в украинских, так в европейских и российских клубах, но главным критерием всегда было честное и добросовестное выполнение своих обязанностей перед болельщиками и командой.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре CAS удовлетворил апелляцию Тимощука на решение УАФ о лишении его тренерской лицензии и всех завоёванных на Украине титулов.

11 марта 2022 года УАФ заявила, что лишила Тимощука тренерской лицензии категории PRO, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве украинского футболиста. Ранее в составе донецкого «Шахтера» он трижды становился чемпионом Украины, завоевал Кубок и Суперкубок страны. Также бывший футболист является заслуженным мастером спорта Украины.

Поводом для лишения трофеев и лицензии были названы переход Тимощука и его дальнейшая работа в «Зените», в котором он выступал в качестве футболиста с 2007 года, а в 2017 году вошёл в тренерский штаб. В Киеве Тимощука подвергли резкой критике за отказ осудить специальную военную операцию и покинуть Россию.

В декабре 2022 года Тимощук впервые рассказал о своем отношении к СВО. По его мнению, «не всё однозначно» и он не чувствует разницы между жителями двух стран.