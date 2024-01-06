Санкт-Петербург, 6 января, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Анатолий Тимощук останется в команде. Об этом 6 января сообщил телеканал RT.

РИА Новости/Алексей Филиппов Тренер ФК «Зенит» Анатолий Тимощук

По информации телеканала, сообщения о том, что 44-летний украинский тренер покинул Россию и уехал жить в другую страну, не соответствуют действительности.

Тимощук работает в тренерском штабе «Зенита» с 2017 года. Кроме того, в 2007–2009 и 2013–2015 годах он выступал за команду в качестве игрока.

Ранее американский тренер Деннис Люкенс, работавший на чемпионате Украины по футболу, заявил о том, что Тимощук уехал из России в другую страну.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года Тимощук впервые рассказал о своем отношении к российской военной спецоперации. По его мнению, «не всё однозначно». От пояснений он воздержался, добавив только, что не чувствует разницы между жителями двух стран.

В Киеве Тимощука подвергли резкой критике за отказ осудить СВО и покинуть Россию. Этим критикам экс-футболист предложил вспомнить, сколько матчей он провёл за национальную сборную и сколько пользы принёс.