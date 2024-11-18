CAS удовлетворил апелляцию тренера Тимощука к Украинской федерации футбола
Лозанна, Швейцария, 18 ноября, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию тренера футбольного клуба «Зенит» Анатолия Тимощука на решение Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, спортсмен подал иск после лишения его тренерской лицензии и всех завоёванных титулов. 11 марта 2022 года УАФ лишила Тимощука тренерской лицензии категории PRO, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве украинского футболиста. Ранее в составе донецкого «Шахтера» игрок трижды становился чемпионом Украины, завоевал Кубок и Суперкубок страны. Также бывший футболист является заслуженным мастером спорта Украины.
Поводом для лишения трофеев и лицензии названы переход Тимощука и его дальнейшая работа в петербургском «Зените». Он выступал в качестве футболиста с 2007 года, а в 2017 году вошёл в тренерский штаб «Зенита». В Киеве Тимощука подвергли резкой критике за отказ осудить СВО и покинуть Россию.
Тренер пробовал обжаловал данное решение в апелляционном комитете УАФ, однако его запрос отклонили. Затем он подал иск в CAS, и суд его удовлетворил. В пресс-службе футбольного клуба также подтвердили эту информацию.
Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года Тимощук впервые рассказал о своем отношении к специальной военной спецоперации. По его мнению, «не всё однозначно» и он не чувствует разницы между жителями двух стран.