Лозанна, Швейцария, 18 ноября, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию тренера футбольного клуба «Зенит» Анатолия Тимощука на решение Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Максим Константинов/ТАСС Анатолий Тимощук

По данным агентства, спортсмен подал иск после лишения его тренерской лицензии и всех завоёванных титулов. 11 марта 2022 года УАФ лишила Тимощука тренерской лицензии категории PRO, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве украинского футболиста. Ранее в составе донецкого «Шахтера» игрок трижды становился чемпионом Украины, завоевал Кубок и Суперкубок страны. Также бывший футболист является заслуженным мастером спорта Украины.

Поводом для лишения трофеев и лицензии названы переход Тимощука и его дальнейшая работа в петербургском «Зените». Он выступал в качестве футболиста с 2007 года, а в 2017 году вошёл в тренерский штаб «Зенита». В Киеве Тимощука подвергли резкой критике за отказ осудить СВО и покинуть Россию.

Тренер пробовал обжаловал данное решение в апелляционном комитете УАФ, однако его запрос отклонили. Затем он подал иск в CAS, и суд его удовлетворил. В пресс-службе футбольного клуба также подтвердили эту информацию.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года Тимощук впервые рассказал о своем отношении к специальной военной спецоперации. По его мнению, «не всё однозначно» и он не чувствует разницы между жителями двух стран.