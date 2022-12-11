Санкт-Петербург, 11 декабря, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Бывший капитан, а ныне тренер петербургского «Зенита», уроженец Луцка Анатолий Тимощук 11 декабря впервые рассказал о своем отношении к российской военной спецоперации.

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист Анатолий Тимощук

По мнению Тимощука, «не всё однозначно». От пояснений он воздержался, добавив только, что «не чувствует разницы» между жителями двух стран.

В Киеве Тимощука ранее подвергли резкой критике за отказ «осудить СВО» и покинуть Россию. Этим критикам экс-футболист предложил вспомнить, сколько матчей он провел за национальную сборную «и сколько пользы принес».