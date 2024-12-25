Москва, 25 декабря, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Минобороны России 25 декабря опубликовало кадры освобождения от формирований Вооружённых сил Украины села Новый Труд в Донецкой Народной Республике.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Штурмовые группы шаг за шагом выбивают противника из населённых пунктов и укреплённых позиций, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ», — прокомментировала кадры пресс-служба военного ведомства.

На кадрах видно, как украинские военные бегут со своих позиций. Также показаны точные удары российских войск по укреплениям противника. Кроме того, на двери одного из домов на позициях ВСУ была замечена нацистская символика.

Как передавало ИА Регнум, российские войска освободили Новый Труд 25 декабря. Село взяли под контроль бойцы группировки войск «Центр». За сутки в зоне её ответственности потери ВСУ составили более 550 боевиков, БМП, БТР, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б», Д-30 и артиллерийское орудие М101.

23 декабря бойцы российской войсковой группировки «Восток» освободили село Сторожевое в ДНР. За сутки в зоне их ответственности потери украинской стороны составили до 155 военных, четыре автомобиля, САУ Caesar, САУ «Акация», артиллерийское орудие Д-20 и станцию РЭБ.