Москва, 23 декабря, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Сторожевое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 декабря рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Сторожевое Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков уточнил, что российские военные нанесли удары по нескольким бригадам противника у Раздольного и Разлива в ДНР, а также в районе Гуляйполе Запорожской области.

За сутки украинские войска потеряли на этом направлении до 155 военных, четыре автомобиля, французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar, САУ «Акация», артиллерийское орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что армия России практически выбила украинские формирования из центра Курахово. Он уточнил, что полное освобождение города сделает невозможными артиллерийские обстрелы Петровского района Донецка, которые ВСУ раньше вели отсюда.

Ранее в этот же день ВС РФ освободили населённый пункт Лозовая в Харьковской области. Они также нанесли удары по живой силе и технике нескольких бригад противника в районе Петропавловки, Глушковки, Двуречной и Загрызово в Харьковской области, а также у Ямполовки и Терн в ДНР. Также 22 декабря российские военные освободили населённый пункт Красное в ДНР.