Москва, 25 декабря, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Армия России освободила населённый пункт Новый Труд в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 декабря рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

«В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Новый Труд Донецкой Народной Республики», — заявил он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, российские военные также нанесли удары по нескольким бригадам украинской армии у Новотроицкого, Удачного, Надеждинки, Гришино, Андреевкиа, Дзержинска, Петровского, Шевченко, Красноармейска и Новооленовки в ДНР, отразив десять контратак противника.

Военный добавил, что за сутки украинские формирования потеряли на этом направлении свыше 550 боевиков, боевую машину пехоты, бронетранспортёр, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б», Д-30 и американское орудие М101.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря российские военные освободили населённый пункт Сторожевое в ДНР. Группировка войск «Восток» ВС РФ также нанесла удары по нескольким бригадам противника у Раздольного и Разлива в ДНР, а также в районе Гуляйполя Запорожской области.

Ранее в этот же день глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что армия России освободила от украинских боевиков микрорайон Северный в городе Часовом Яре. По его словам, сейчас бои в городе ведутся в районе огнеупорного комбината.