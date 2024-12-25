Одесса, Украина, 25 декабря, 2024, 16:10 — ИА Регнум. В Одесской области суд приговорил к 3,5 года тюрьмы мужчину, который отказался от мобилизации, заявив, что он не относится к украинскому народу, а является сыном бога. Об этом в среду, 25 декабря, сообщило издание «Страна. ua».

Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его данным, мужчина после получения повестки сообщил, что он член Свидетелей Иеговы (организация признана экстремистской и запрещена в России), и попросил назначить ему альтернативную службу. Он мотивировал это тем, что считает себя нейтральным к государству, не относится к украинскому народу, а является сыном бога.

Он был признан ограниченно годным к военной службе, но не стал её проходить. Суд не учёл его убеждения и вынес ему приговор.

Как передавало ИА Регнум 22 декабря, в Одессе в территориальном центре комплектования (ТЦК) произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина, пытавшийся вызволить оттуда мобилизованного сына. Были опубликованы кадры, на которых видно драку нескольких мужчин на лестнице. Видео завершается тем, что прогремели два выстрела.

В Сети регулярно появляются видеозаписи, на которых представители ТЦК применяют силу к украинским мужчинам, избивают их и сажают в микроавтобусы. В Одессе сотрудники ТЦК начали использовать шипы, чтобы не дать местным жителям избежать мобилизации.

На Украине с 1 января 2025 года всех мужчин в возрасте от 18 лет обяжут пройти военную подготовку. Первой мера коснётся студентов, заявил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин сравнил мобилизацию на Украине с отловом бродячих псов. По его словам, у властей Украины просто нет времени, чтобы готовить людей к боевым действиям.