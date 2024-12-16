Одесса, Украина, 16 декабря, 2024, 07:13 — ИА Регнум. В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) используют шипы, чтобы предотвратить побег местных жителей от мобилизации. Об этом пишет Lenta.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

«Сотрудники ТЦК в Одессе стали использовать шипы для предотвращения побега местных жителей во время активного этапа принудительной мобилизации», — говорится в публикации.

Отмечается, что металлические шипы устанавливается, чтобы одесситы не смогли на машинах уехать от сотрудников ТЦК.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что жители Одессы заметили военных, переодевшихся в Санта-Клаусов. Пользователи Сети предположили, что в Сант переоделись именно сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине). При этом пользователи отметили, что достоверно неизвестно, раздавали ли они прохожим повестки или нет.

В конце ноября сообщалось, что на улицах Одессы были замечены военные, патрулирующие улицы на самокатах.

Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который был в нацистской Германии.