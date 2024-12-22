Одесса, Украина, 22 декабря, 2024, 18:31 — ИА Регнум. В Одессе в территориальном центре комплектования (ТЦК) произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина, пытавшийся вызволить оттуда мобилизованного сына. Об этом сообщил народный депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём Telegram-канале.

AP/TASS

«В Одесском ТЦК отец пытался отбить сына, но получил пулю и умер на месте», — указал он.

Депутат также опубликовал кадры, на которых видно драку нескольких мужчин на лестнице. Видео завершается тем, что прогремели два выстрела. Дмитрук также предположил, что мобилизованного сына ждёт та же участь, если он вообще ещё жив.

Как передавало ИА Регнум, в Сети регулярно появляются видеозаписи, на которых представители ТЦК применяют силу к украинским мужчинам, избивают их и сажают в микроавтобусы. В Одессе сотрудники ТЦК начали использовать шипы, чтобы не дать местным жителям избежать мобилизации.

На Украине с 1 января 2025 года всех мужчин в возрасте от 18 лет обяжут пройти военную подготовку. Первой мера коснётся студентов, заявил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин сравнил мобилизацию на Украине с отловом бродячих псов. По его словам, у властей Украины просто нет времени, чтобы готовить людей к боевым действиям.