Москва, 19 декабря, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Киевский режим обращается с людьми, как с бродячими собаками — их хватают на улицах и отправляют под пули. Об этом заявил президент Владимир Путин 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они людей набирают с улиц, как бродячих собак хватают. Но собак бродячих хотя бы привозят в гостиницы для бродячих животных, а потом стараются их раздать по семьям, а здесь просто под пули бросают», — сказал президент.

По его словам, у властей Украины просто нет времени, чтобы готовить людей к боевым действиям.

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