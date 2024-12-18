Курск, 18 декабря, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Расчёт беспилотников крымских десантников разбил американский танк Abrams, который ВСУ использовали в районе Новоивановки в Курской области. Подробности сообщили в Минобороны РФ.

(сс) DVIDSHUB Танк «Абрамс»

По информации ведомства, в Суджанском районе расчёты БПЛА десантников гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ двумя FPV-дронами с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не воздействует система РЭБ, атаковали и уничтожили танк Abrams.

Перед бойцами изначально была поставлена задача найти и уничтожить танк противника, который прятался рядом с российскими позициями.

Вскоре десантники обнаружили Abrams на шоссе.

«Точным ударом FPV-дрона оператор-командир взвода с позывным Чехов обездвижил танк ВСУ, а вторым попаданием бойцов бронетехника была окончательно уничтожена. Работа операторов FPV-дронов упрощает выполнение задач, расчёты ежедневно уничтожают боевую технику ВСУ в Курской области, как советского, так и западного производства», — пояснили в Минобороны.

Первый дрон догнал движущийся по дороге танк и нанёс удар по нему, а затем ещё один, который окончательно уничтожил Abrams.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные зачистили «котёл» южнее Курахово в Донецкой Народной Республике, в котором находились подразделения группировки ВСУ, информировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.