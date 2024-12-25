Вашингтон, 25 декабря, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Конгресс США был вынужден пересматривать проект бюджета в канун Рождества из-за множества постов американского миллиардера Илона Маска в соцсети Х (ранее Twitter). Об этом сообщил 25 декабря журнал Politico.

TASS /ZUMA Press Wire

Отмечается, что Маск написал в Х более 150 сообщений по поводу проекта бюджета.

По оценке издания, в палате представителей республиканцы «пребывают в состоянии хаоса после того, как протолкнули наспех составленный пакет для финансирования правительства».

Отмечается, что конгрессмены крайне разочарованы спикером Майком Джонсоном. Плохо и то, что внутрипартийные распри республиканцев оказываются достоянием общественности. В результате демократы заявляют о своей победе.

За публичными конфликтами в конгрессе стоит Маск, утверждает издание. Он полностью нарушил привычный для США уклад политической жизни своей активность в решении вопросов.

Как сообщало ИА Регнум, узнав, что члена палаты представителей Кэя Грейнджеранашли в клинике для пациентов с деменцией, Маск в Х предложил проверять когнитивные способности политиков, участвующих в выборах в США. По его мнению, ситуация с политиками в США «становится безумием».