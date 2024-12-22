Вашингтон, 22 декабря, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск предложил проверять когнитивные способности политиков, которые участвуют в выборах в США. Об этом он написал 22 декабря на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press Илон Маск

Так миллиардер отреагировал на новость о том, что члена палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Кэй Грейнджер нашли в клинике для пациентов с деменцией.

«Может быть, нам следует ввести какой-то базовый когнитивный тест для выборных должностных лиц?» — задался вопросом бизнесмен.

По его мнению, ситуация с политиками в США «становится безумием».

Как сообщало ИА Регнум, информацию о 81-летней Грейнджер ранее распространила британская газета Daily Mail. По утверждениям журналистов, конгрессвумен официально не участвовала в голосованиях в палате представителей с июля 2024 года. Недавно её обнаружили в указанной клинике.

В феврале 2024 года профессор университета Джонса Хопкинса, хирург Марти Макари отметил, что действующий президент США Джо Байден демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции. В том же месяце конгрессмен Ронни Джексон, бывший врач экс-главы Белого дома Барака Обамы и избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, призвал Байдена пройти проверку на умственные способности и представить результаты исследования общественности.

Кроме того, в феврале Трамп также предложил действующему американскому лидеру пройти когнитивный тест. Республиканец утверждал, что сам прошёл два подобных исследования.

В середине октября Трамп сделал похожее предложение действующему вице-президенту США Камале Харрис, которая была его соперником на выборах главы государства.