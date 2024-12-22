Вашингтон, 22 декабря, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса США Кей Грейнджер, которая ранее считалась пропавшей, была найдена в клинике, где содержатся пациенты с деменцией. Об этом сообщила 22 декабря британская газета Daily Mail (DM).

Paul Moseley/Global Look Press Кей Грейнджер

Журналисты утверждают, что в последний раз 81-летний политик официально не голосовала с июля 2024 года. Кроме того, последние шесть месяцев она не посещала свой офис.

Вместе с тем 19 ноября в Белом доме прошло чествование Грейнджер. Мероприятие было посвящено её работе в комитете по ассигнованиям палаты представителей. В Конгрессе политик представляет Республиканскую партию и штат Техас.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале профессор университета Джонса Хопкинса, хирург Марти Макари отметил, что действующий президент США Джо Байден демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции, и надежды на улучшение ожидать вряд ли стоит. По словам медика, провалы в памяти, замедление речи и странности в поведении, которые наблюдаются у американского лидера, вызывают беспокойство.

В июне американский журналист Такер Карлсон написал, что деменцию Джо Байдена можно увидеть «за десять тысяч миль». Бывший ведущий выразил изумление по поводу того, что люди сильно удивляются сообщениям о заболевании действующего главы Белого дома.