Белгород, 24 декабря, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Два населённых пункта в Белгородской области атаковали с помощью беспилотников Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом 24 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным главы региона, вражеские беспилотники атаковали хутор Шаховка в Волоконовском районе, а также дважды было атаковано село Грузское Борисовского района. В населённых пунктах получили повреждения соцобъект и сельхозпредприятие.

В хуторе Шаховка беспилотник сдетонировал возле объекта, в результате выбито окно, посечены фасад и дверь. На территории сельхозпредприятия в селе Грузское в результате одного из обстрелов посечена кровля гаража.

Гладков уточнил, что в результате атак никто не пострадал, информация о последствиях уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на территории академии МВД РФ, расположенной на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде, упал беспилотный летательный аппарат. Взрыва не произошло, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 24 декабря ВСУ предприняли попытку атаковать Мелитополь, применив шесть беспилотников. Пять дронов были сбиты средствами противовоздушной обороны на подлёте к городу. Детонация произошла на удалении от жилого сектора. Осколки одного из беспилотников повредили кровлю здания Центрального рынка. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.